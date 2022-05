GT World Challenge2022: in programma nella giornata odierna gara-2 di Sprint Cup, dopo che la Dottore avesse proseguito la sua leggendaria carriera sulle due ruote, a quest’ora non si troverebbe così tanto lontano rispetto a dove gareggia nell’attuale fine settimana, dato che anche la MotoGP è impegnata sempre in Francia, a circa 250 km in linea d’aria rispetto al circuito di Nevers Magny Cours. Per questo il 43enne di Tavullia deve essere capace di lasciarsi dietro la nostalgia e A Magny-Cours va in scena il terzo appuntamento di: in programma nella giornata odierna, dopo che la prima manche del sabato ha visto trionfare Charles Weerts e Dries Vanthoor a bordo dell’Audi WRT #32, con Valentino Rossi quindicesimo. Se ilavesse proseguito la sua leggendaria carriera sulle due ruote, a quest’ora non si troverebbe così tanto lontano rispetto a dove gareggia nell’attuale fine settimana, dato che anche la MotoGP è impegnata sempre in Francia, a circa 250 km in linea d’aria rispetto al circuito di Nevers Magny Cours. Per questo il 43enne di Tavullia deve essere capace di lasciarsi dietro la nostalgia e l’incidente delle qualifiche del sabato per cercare di conquistare un’altra top-10 dopo quella di Brands Hatch. Rispetto all’ esordio di Imola , danneggiato dalla gaffe ai box, Rossi deve dimostrare di aver compiuto importanti passi in avanti al volante della caratteristica Audi dal celebre numero 46

Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale di gara-2 di GT World Challenge a Magny-Cours, con partenza alle ore 15:00.

CHE COS’È IL GT WORLD CHALLENGE EUROPE E COSA DEVI SAPERE?

Il GT World Challenge è un campionato suddiviso in quattro continenti (America, Asia, Australia, Europa) che si disputa su vetture da corsa GT3, derivate di auto di serie su strada. Gli equipaggi corrono insieme ma vengono suddivisi in quattro classi diverse, in base all’esperienza e al valore dei piloti: PRO, Gold (che però non partecipa alle gare sprint), Silver e PRO-AM. Tutti i team presenti appartengono a nove marche automobilistiche famose: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Il calendario del GTWC Europe è composto da 10 appuntamenti suddivisi in endurance e sprint. Il sistema di punteggio varia in base al tipo di evento. Nel caso della Sprint Cup ogni equipaggio è composto da due piloti che disputano due gare da un’ora con cambio pilota obbligatorio. Nelle gare endurance invece la prova è unica e molto più lunga, ma con tre piloti che si alternano.

