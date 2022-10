Ultimo appuntamento della stagione 2022 di GT World Challenge Europe. Sul circuito di Barcellona va in scena l'ultima gara del mondiale, con ancora alcuni verdetti da assegnare. Fari puntati in particolare su Antonio Fuoco e la Ferrari del team Iron Lynx: il pilota azzurro parte in pole assieme a Pier Guidi e Rovera e può puntare al titolo nella categoria Endurance. Avversario diretto l'equipaggio del team Mercedes Akkodis ASP Marciello/Gounon/Juncadella, che scatta però solo dall'8° casella. Valentino Rossi sarà in azione con la sua caratteristica monoposto giallo fluo e nera scattare dalla dodicesima posizione nello schieramento con il più esperto Frederic Vervisch e lo svizzero Nico Muller al volante: obiettivo centrare la top-10 ed entrare in zona punti per la quinta volta quest'anno. Semaforo verde alle ore 15:00 sul tracciato di Barcellona, di seguito la diretta in LIVE STREAMING dell'evento e la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Ore 14:30 - La stagione di Valentino Rossi

Ad

Valentino Rossi. La leggenda di Tavullia ha iniziato la stagione negli insoliti di "rookie" con un 17° posto nella 3 ore di Imola, per poi andare a punti già alla terza prova della stagione, Tempo di bilanci definitivi per. La leggenda di Tavullia ha iniziato la stagione negli insoliti di "rookie" con un 17° posto nella 3 ore di Imola, per poi andare a punti già alla terza prova della stagione, gara-2 a Brands Hatch , dove ha difeso l'ottava posizione. Il miglior piazzamento di Rossi attualmente è il quinto posto ottenuto in tre occasioni, di cui due gare endurance ( 1000 km di Paul Ricard e la 3 ore di Hockenheim) più la sprint in casa a Misano . Nel mezzo il 17° posto alla 24h di Spa , l'evento più importante del campionato GTWC: risultato discreto per chi è all'esordio. La gara-1 di ieri ha dimostrato il progresso di crescita del Dottore quattro ruote coperte: vero che non ha raggiunto la top-10 come probabilmente si sarebbe aspettato, ma Vale si è reso protagonista di una prova di consistenza a partire dalle qualifiche, inserendosi tra i più veloci a metà gara, trovandosi addirittura secondo grazie ai pit stop anticipati degli altri equipaggi davanti a lui. A Valencia, prima gara per lui sul bagnato, è stato invece costretto al ritiro a causa di problemi meccanici sulla sua Audi #46.

Motorsports GTWC: exploit Ferrari nelle qualifiche, Rossi 12° 4 ORE FA

La prima gara di Valentino Rossi al GT World Challenge in 70 secondi

GT WORLD CHALLENGE BARCELLONA, SEGUI LA GARA IN LIVE STREAMING GRATUITO

CHE COS’È IL GT WORLD CHALLENGE EUROPE E COSA DEVI SAPERE?

Il GT World Challenge è un campionato suddiviso in quattro continenti (America, Asia, Australia, Europa) che si disputa su vetture da corsa GT3, prototipi di auto di serie. Gli equipaggi iscritti alla gara odierna appartengono a sei marche automobilistiche famose: Audi, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Il calendario del GTWC Europe prevede 10 date suddivise equamente nei suoi diversi format di gara (endurance e sprint) e il sistema di punteggio varia in base al tipo di evento. Nelle gare endurance, come quella odierna, invece la prova è unica e molto più duratura, ma con tre piloti che si alternano.

Non solo Rossi, le leggende passate dalle moto alle auto: cosa hanno fatto

Motorsports Marciello vince il titolo GTWC, Rossi out all'ultima sprint 18/09/2022 ALLE 13:23