Volge al termine il penultimo weekend della stagione 2022 di. Sul circuito di Valencia va in scena l'atto conclusivo della Sprint Cup, gare della durata di un'ora che vedere alternarsi due piloti sulla stessa monoposto. Il titolo in questo format è già stato ottenuto con una prova d'anticipo dalla fortissima coppia a bordo dell'Audi WRT formata da, ma il campionato generale resta ancora aperto, con i belgi che inseguonoleader a 34 lunghezze di distacco. L'equipaggio Mercedes #89 Akkodis ASP dell'italo-svizzero (in coppia con Timur Boguslavskiy) scatta dalla pole position proprio davanti all'Audi WRT #32. Valentino Rossi sarà in azione nella seconda metà della corsa, con la sua caratteristica monoposto giallo fluo e nera scattare dall'undicesima posizione nello schieramento con il più esperto Frederic Vervisch al volante: obiettivo centrare la top-10 sfiorata in gara-1 ed entrare in zona punti per la quinta volta quest'anno. Semaforo verde alle oresul tracciato di Valencia, di seguito la diretta in LIVE STREAMING dell'evento e la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.