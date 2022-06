GT World Challenge Europe sul noto tracciato automobilistico di Zandvoort, nei Paesi Bassi, per il quinto round del campionato. Si preannuncia un'intensa battaglia per la vetta della classifica generale: lo spettacolo di due settimane prima nella Torna in scena la Sprint Cup delsul noto tracciato automobilistico di, nei Paesi Bassi, per il quinto round del campionato. Si preannuncia un'intensa battaglia per la vetta della classifica generale: lo spettacolo di due settimane prima nella 1000 km di Paul Ricard , l'atleta di origini italiane Raffaele Marciello tenta la fuga; tuttavia il suo equipaggio #89 della Mercedes AKKODIS ASP partirà solamente dalla quattordicesima casella, mentre gli inseguitori in graduatoria e campioni in carica Charles Weerts e Dries Vanthoor (Audi #32 Team WRT) scattano in pole position, potendo approfittare di accorciare il margine, o addirittura balzare nuovamente in testa alla classifica, riscattando il ritiro della precedente corsa endurance.

Come sempre, gli appassionati italiani hanno un occhio di riguardo per Valentino Rossi , passato quest'anno dalle moto alle quattro ruote coperte. La nuova avventura in GT World Challenge sta andando discretamente per il 43enne di Tavullia, fresco di miglior risultato (quinto posto nella corsa di 6 ore già citata). A Zandvoort però arriva il difficile: su un circuito pressoché sconosciuto dal Dottore, molto tecnico e con scarse opportunità di sorpasso, l'Audi #46 si attende un piazzamento in zona punti in Sprint Cup dopo averlo ottenuto in gara-2 di Brands Hatch e soltanto sfiorato a Magny-Cours.

Il via di gara-1 di GTWC Europe 2022 a Zandvoort è in programma alle ore 14:00, di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la DIRETTA SCRITTA e lo streaming gratuito della corsa.

I risultati delle qualifiche di gara-1

Pole position all'Audi #32 del Team WRT guidata dai campioni in carica Charles Weerts e Dries Vanthoor, mentre delude l'equipaggio leader della Sprint Cup (Mercedes #89 AKKODIS ASP: al volante Timur Boguslavskiy e Raffaele Marciello) soltanto quattordicesimo. Valentino Rossi e il suo compagno di squadra Frederic Vervisch partiranno ancora più lontano (20° posto): servirà una rimonta da paura per riuscire ad andare a punti.

Il GT World Challenge è un campionato suddiviso in quattro continenti (America, Asia, Australia, Europa) che si disputa su vetture da corsa GT3, prototipi di auto di serie. I numerosi team presenti appartengono a nove costruttori diversi: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Il calendario del GTWC Europe prevede 10 date suddivise equamente nei suoi diversi format di gara (endurance e sprint) e il sistema di punteggio varia in base al tipo di evento. Come in questo caso, negli appuntamenti della Sprint Cup ogni equipaggio è composto da due piloti che disputano due manche da un’ora con cambio pilota attorno alla metà gara. Nelle prove endurance invece la corsa ha una durata molto maggiore, con tre piloti che si alternano a bordo della stessa monoposto.

