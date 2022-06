GT World Challenge Europe. Se all’inizio del quinto round la classifica di Sprint Cup pareva aver preso un certo orientamento, una Charles Weerts e Dries Vanthoor, ai danni degli sfortunati Raffaele Marciello e Timur Boduslavskiy, che hanno chiuso in ultima posizione con la loro Mercedes #89 per colpa di una foratura. La seconda manche rappresenta la resa dei conti tra i due equipaggi. Il pilota svizzero ha dato un segnale in mattinata con una pole position stratosferica e cercherà di riallungare in classifica generale, dove conserva solo cinque punti di vantaggio. Lo storico circuito di Zandvoort segna il giro di boa del campionato automobilistico di. Se all’inizio del quinto round la classifica di Sprint Cup pareva aver preso un certo orientamento, una pazza gara-1 ha stravolto tutto, regalando la vittoria e il sorpasso in vetta alla graduatoria della coppia belga dell’Audi #32, ai danni degli sfortunati, che hanno chiuso in ultima posizione con la loro Mercedes #89 per colpa di una foratura. La seconda manche rappresenta la resa dei conti tra i due equipaggi. Il pilota svizzero ha dato un segnale in mattinata con una pole position stratosferica e cercherà di riallungare in classifica generale, dove conserva solo cinque punti di vantaggio.

Valentino Rossi. Milita in GTWC Europe da questa stagione anche. Dopo aver raggiunto il miglior piazzamento due settimane fa (un ottimo quinto posto alla 1000 km di Paul Ricard), il Dottore vuole ripetersi in zona punti anche nella Sprint Cup. Sul tracciato olandese però la leggenda di Tavullia non ha vissuto un weekend brillante, complice la poca dimestichezza con il circuito. Affiancato da Frederic Vervisch sull'Audi #46, ci proverà in gara-2 a conquistare la tanto agognata top-10 in questo format.

La sesta prova di Sprint Cup di GT World Challenge va in scena alle ore 14:00, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:23 - Le difficoltà di Rossi a Zandvoort

Una prima parte di weekend molto complicata per Valentino Rossi, che ha subìto diverse sventure sul tracciato olandese. Durante la prima sessione di prove libere del venerdì, il Dottore ha commesso un incidente al terzo giro, distruggendo la macchina e impedendogli di prendere confidenza con il tracciato. Evidenti le difficoltà del sabato, con il 20° posto in qualifica a cui si è aggiunta la penalità di tre posizioni in griglia per aver intralciato un'altra vettura durante il suo giro veloce. Buono l'approccio iniziale di gara-1, con un paio di sorpassi, ma in seguito è finito in testacoda, ripartendo dalla terzultima posizione. Grazie alla rimonta del compagno di equipaggio Vervisch, l'Audi numero 46 ha terminato la corsa al 14° posto.

13:15 - Condizioni meteo ottime

Sole e caldo per tutto il weekend di corsa a Zandvoort. Nella giornata di sabato il vento aveva disturbato i piloti, spostando sabbia e salsedine in pista e rendendo il tracciato più scivoloso. Le condizioni di grip in pista oggi invece sembrano migliori.

13:05 - Tra poco via a gara-2

Meno di un'ora all'inizio di gara-2 a Zandvoort, per il quinto appuntamento di GT World Challenge 2022, il terzo appartenente alla Sprint Cup. In gara-1 abbiamo assistito all'ennesimo successo stagionale dell'Audi #32 del Team WRT, la stessa scuderia a cui appartiene Valentino Rossi. Favorita in questa seconda manche invece la Mercedes #89 del team AKKODIS ASP, composta da Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, che parte in pole position e va a caccia della terza vittoria stagionale.

I risultati delle qualifiche: Rossi 14°

Nelle seconde qualifiche torna in cattedra la Mercedes #89 del team AKKODIS ASP: Raffaele Marciello realizza la pole position staccando tutti di almeno mezzo secondo. Alle sue spalle scatteranno la McLaren #112 e l'Audi #66, mentre i leader di Sprint Cup dell'Audi #32 chiudono al quarto posto. Quattordicesima posizione in qualifica per l'Audi #46 di Valentino Rossi e Frederic Vervisch, guidata per l'occasione dal belga.

CHE COS’È IL GT WORLD CHALLENGE EUROPE E COSA DEVI SAPERE?

Il GT World Challenge è un campionato suddiviso in quattro continenti (America, Asia, Australia, Europa) che si disputa su vetture da corsa GT3, prototipi di auto di serie. I numerosi team presenti appartengono a nove costruttori diversi: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Il calendario del GTWC Europe è composto da 10 date suddivise equamente nei suoi diversi format di gara (endurance e sprint) e il sistema di punteggio varia in base al tipo di evento. Come in questo caso, negli appuntamenti della Sprint Cup ogni equipaggio è composto da due piloti che disputano due gare da un’ora con cambio pilota obbligatorio. Nelle gare endurance invece la prova ha una durata maggiore e prevede l'alternanza di tre piloti sullo stesso equipaggio.

Non solo Rossi, le leggende passate dalle moto alle auto: cosa hanno fatto

