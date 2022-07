Valentino Rossi sarà in pista al volante dell’Audi R8 GT3 LMS Evo II del Team belga WRTQuesto però è il suo debutto nella categoria Endurance. Dopo E' la gara più attesa del campionato GT World Challenge Europe: parliamo della 24 ore di Spa-Francorchamps, settimo atto del mondiale, una grande classica su un circuito leggendario, quello belga.sarà in pista al volante dell’Audi R8 GT3 LMS Evo II del Team belga WRTQuesto però è il suo debutto nella categoria Endurance. Dopo 26 anni da star indiscussa del Motomondiale , la leggenda di Tavullia riparte dal campionato organizzato da SRO e riservato a vetture di categoria GT3.

Un’avventura completamente inedita per il Dottore che non è nuovo alle esperienze sulle quattro ruote, ma si ritrova nell’inedita veste di rookie a dover imparare tante cose nuove in un campionato che prevede 10 round con due format di gare distinti (5 gare Sprint e 5 gare Endurance, questa è la prima di lunga durata), tanti equipaggi in pista oltre 150 piloti a battagliare in pista e 9 marchi storici a sfidarsi (in rigoroso ordine alfabetico, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche).

Ad

Una sfida stimolante ed inedita che scatta da un tempio dell’automobilismo, dove Rossi si dividerà alla guida della sua Audi insieme ai due piloti ufficiali della casa tedesca, Nico Muller e Frederic Vervisch. Qui vi racconteremo le emozioni e tutti gli aggiornamenti in DIRETTA SCRITTA! la nuova gara in auto di Valentino Rossi.

Motorsports Valentino Rossi rilancia: “Nel 2023 continuerò col GTWC Europe" 2 ORE FA

ORE 17.50 - Valentino Rossi in pista!

Dopo un'ora Nico Muller lascia la vettura al Dottore. L'Audi numero 46 era 19ma in pista dopo i primi pit stop, ora vederemo quanto tornerà in pista Vale

ORE 17.40 - Rivediamo la classifica

Bachler sempre primo davanti a Marciello. Terzo ora è Stolz, poi Christensen, Fuoco quinto, poi Schiller, Buhk, Nielsen. Nico Muller con la Audi numero 46 di Valentino Rossi è al momento 21mo. Tra poco inizieranno i pit stop.

ORE 17.35 - Bortolotti con la posteriore destra a terra!

Era terzo Mirko, ma si ritrova con la gomma a terra. Stessa cosa per Haas che era quarto. INCREDIBILE!

ORE 17.30 - Altra foratura. Stavolta è Feller che era sesto!

Diversi problemi in quest'inizio di corsa alle posteriori. Problemi per l'Audi di Feller che era sesto. Tutti dietro guadagnano una posizione. Muller ora è 24mo

ORE 17.20 - Problemi per la Lamborghini numero 77

Esce fumo dalla posteriore sinistra per la vettura al momento guidata da Mitchell. In classifica cambia poco per ora.

ORE 17.10 - Primo fuoripista: nella sabbia Bailly

Nella sabbia la Bentley numero 107. Riparte spinta dai commissari ma perde un giro.

ORE 17.00 - Fase iniziale di studio

Sempre Bachler davanti a Marciello e Bortolotti nella classifica Overall. Fase iniziale abbastanza di studio. Prima Ferrari in classifica al decimo posto quella di Antonio Fuoco. Nico Muller con l'Audi 46 del team di Valentino Rossi è 26mo.

ORE 16.46 - Grande partenza della vettura numero 46

Comincia alla grande Muller, primo pilota del team di Valentino Rossi. Partito 35mo, ora è addirittura 27ma.

ORE 16.45 - Marciello secondo davanti a Bortolotti

Bachler in testa con la Porsche. Secondo Marciello con la Mercedes, poi Bortolotti con la Lamborghini, poi Stolz, Haase, Christensen, Feller, Buhk.

ORE 16.45 - COMINCIA LA GARA

Comincia l'edizione numero 74 della 24 ore di Spa. 65 equipaggi in pista.

Giro di Ricognizione

Sta per cominciare la corsa. 24 ore dalle 16.45.

Partirà Nico Muller, Valentino Rossi alla seconda ora

Appena intervistato il Dottore ha dichiarato che partirà come secondo.

VALENTINO ROSSI RILANCIA: "NEL 2023 CONTINUERÒ COL GTWC EUROPE AL 90%. NON ANDRÒ A LE MANS"

In un’intervista concessa a Motorsport.com Valentino si è così espresso: Al 90% continuerò in questo campionato, il programma al momento è questo. Le Mans nel 2023? Non credo". Qui l'articolo completo con le parole del Dottore

30 minuti all'inizio della gara

Sono ben 66 gli equipaggi al via. La pole position, dopo la squalifica della Lamborghini #6 K-PAX di Caldarelli è passata nelle mani della Mercedes #88 Akkodis di Marciello/Gounon/Juncadella.

Come sono andate le qualifiche?

Valentino Rossi e il suo team partiranno in 35ma piazza. Nonostante i tre piloti dell'auto numero 46 avessero firmato il 25° tempo (il risultato si ottiene facendo la media dei migliori crono registrati in qualifica da ciascun pilota), il team ha perso dieci posizioni a causa di due penalità causate dal pesarese, un limite di velocità non rispettato in pit-lane e un sorpasso in regime di bandiere gialle. Due errori costati caro, ciascuno cinque posizioni al via.

Che cos’è il GT World Challenge Europe e cosa devi sapere?

Esistono 4 diversi GT World Challenge, divisi per continenti: America; Asia; Australia; Europa. Le auto al via devono essere GT3 omologate dalla FIA e devono attenersi a rispettare il Regolamento Tecnico (Art. 257A dell'Appendice J del codice). Il sistema di punteggio cambia a seconda della tipologia di gara, in una gara Endurance come questa in programma ad Imola i punteggi sono i seguenti (Primo classificato: 50 punti; 2° 36 punti, 3° 30 punti; 4° 24 punti; 5° 20 punti; 6° 16 punti; 7° 12 punti; 8° 8 punti; 9° 4 punti; 10° 2 punti). Come in F1 o in MotoGP anche in questo campionato vige il Monogomma: con Pirelli a fare da costruttore unico. Le mescole sono soltanto 2: una per l'asciutto ed una per il bagnato. Di gara in gara cambiano anche gli equipaggi, negli appuntamenti Sprint schierano 2 Piloti che corrono una gara a testa essendo appunto 2 le gare per Round. Nelle gare Endurance la gara è unica, ma i piloti diventano 3 con però dei cambi pilota ogni ora.

Grazie Valentino, il campione infinito che ha segnato un'epoca

Motorsports Incidente fatale al MotoAmerica: morto Scott Briody. Aveva 50 anni 6 ORE FA