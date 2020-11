vMax Biaggi stabilisce un nuovo record a 49 anni: il pilota romano, ex campione del mondo nella classe 250 e in Superbike, ha superato la barriera dei 400 km/h alla guida di una moto elettrica (Voxan). Sulla pista dell'aeroporto francese di Chateauroux, Biaggi ha sfrecciato a 408 km/h, nuovo primato assoluto per la categoria.

"Cambia completamente la prospettiva dello spazio"

Dal proprio profilo Facebook, Max Biaggi ha voluto commentare la sua esperienza: "Le sensazioni che ho vissuto sono state un po' diverse, da quelle che mi hanno accompagnato per gran parte della mia vita - scrive -. L'assenza dei classici rumori, la presenza di un motore elettrico, dall'erogazione completamente diversa rispetto a un motore termico e la mancanza della competizione con gli altri piloti, hanno rappresentato le differenze più facilmente percepibili. Ma la vera novità è stata l'elevata velocità a cui mi sono avvicinato".

"Io non ho mai toccato i 400 km/h e - credetemi - intorno a queste velocità cambia completamente la prospettiva dello spazio che ci circonda. Diventano determinanti gli effetti aerodinamici, l'aria è un muro praticamente impenetrabile e cominci a combattere con delle forze fino a quel momento poco note. Rimanere aggrappato alla moto, mentre cerchi di raggiungere velocità per me inimmaginabili, è stata una sfida nuova per me".

"C'è da dire che anche se il challenge è stato completamente diverso, la voglia di superare un determinato obiettivo ha alimentato ancora una volta la mia profonda passione per le moto. Anche l'approccio è stato molto simile, a quello che mi ha permesso di competere per tanti anni. Infatti è stata determinante l'attenzione per il più piccolo dettaglio e ogni volta che ho allacciato il casco ho cercato di migliorare la mia prestazione. Tutto è stato predisposto per visualizzare sul dashboard quel numero magico: 4....km/h!".

