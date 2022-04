Jorge Lorenzo inizierà a maggio una nuova carriera nel mondo del motorsport. L’ex campione del mondo passa infatti alle quattro ruote e correrà a tempo pieno nella Porsche Carrera Cup Italia con una delle auto del Q8 Hi Perform (Ghinzani Arco Motrosport). Dal virtuale al reale per l’iberico che aveva corso nella serie virtuale del noto monomarca tricolore riservato alla casa di Stoccarda, campionato che da quest’anno avrà in scena le nuove auto che lo scorso anno hanno debuttato in Europa tra Carrera Cup Deutschland e France oltre che alla Supercup.

Ad

L’ex centauro ha commentato: “Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita. Ringrazio molto il team Q8 Hi Perform per avermi accolto e per avermi scelto come Official Driver: non vedo l’ora di mettermi in gioco e dimostrare tutto il mio valore al volante. Abbiamo un team forte, affiatato e ambizioso. Il nostro obiettivo dovrà essere sempre quello di crescere e di vincere quante più gare possibili”. Lorenzo diventa il terzo ex pilota ad annunciare un impegno con le quattro ruote dopo lo spagnolo Dani Pedrosa e Valentino Rossi, impegnati lo scorso week-end all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in due distinti campionati, rispettivamente con Lamborghini ed Audi.

Motorsports La prima gara di Valentino Rossi al GT World Challenge in 70 secondi 6 ORE FA

Inizia una nuova e stimolante fase della mia vita.

La prima gara di Valentino Rossi al GT World Challenge in 70 secondi

Motorsports Buon ritmo in pista e sventura ai box: Rossi 17° al debutto a Imola IERI A 16:28