Motorsports

Power of Sport: Jonathan Rea si racconta: "Da bimbo non andavo in vacanza al mare, a due anni e mezzo ero già in sella"

Nel nuovo episodio di "Power of Sport" conosciamo in maniera più approfondita Jonathan Rea, 6 volte campione del mondo di Superbike. Il pilota nordirlandese racconta com'è nata la sua sconfinata passione per i motori: già da bambino accompagnava per i circuiti di mezzo mondo il papà, anche lui grande pilota di moto.

00:03:17, 20 minuti fa