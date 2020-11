Motorsports

Quando Nuvolari vinceva davanti a Hitler

Nel 1936 Tazio Nuvolari vince contro ogni pronostico sul circuito del Nurburgring, davanti a 300mila tifosi tedeschi e ai gerarchi nazisti. Per la premiazione gli organizzatori non avevano una bandiera italiana da dargli, ma lui era sicuro di farcela, così tanto da portarsela da casa, proprio per sventolarla sul podio, buon compleanno a un mito dei motori nato il 16 novembre di 108 anni fa.

