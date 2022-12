Tragico incidente a Badia Calavena (Verona) nel corso della prima edizione del Rally del Veneto. Stamattina, intorno alle ore 12, una delle vetture in gara si è ribaltata in curva all’altezza della frazione Santissima Trinità. L'incidente - avvenuto durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche – ha visto ribaltarsi una Peugeot 205 e purtroppo la navigatrice, Barbara Incerti, è morta sul colpo. 53 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, la donna era a fianco del pilota Nicola Cassinadri, anche lui reggiano, 50 anni, rimasto ferito e trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgo Trento. Il Rally è stato sospeso dagli organizzatori.

Stando ad una prima ricostruzione fatta dal Corriere Veneto, la Peugeot 205 ha improvvisamente sbandato ed è uscita di strada in una curva del percorso. La vettura è volata in una scarpata, ribaltandosi più volte su se stessa, fino a fermarsi capovolta. Per la donna purtroppo non c’è stato niente da fare.

