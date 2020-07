Dal nostro partner OAsport.it

Finalmente i motori si sono riaccesi dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, a Jerez de la Frontera si è disputata la prima sessione dei Test MotoGP. Sul circuito andaluso, dove nel weekend andrà in scena l’attesissimo GP di Spagna (primo appuntamento del Mondiale 2020), i piloti hanno avuto a disposizione novanta minuti di tempo per ritrovare il giusto feeling con le moto visto che non guidavano in maniera ufficiale da fine febbraio. C’era tanta attesa per conoscere lo stato di forma dei vari centauri e il livello tecnico delle varie moto a cinque mesi di distanza dai test invernali, ormai dimenticati vista l’esplosione dell’emergenza sanitaria che ha costretto a rivedere l’intero calendario agonistico.

Marc Marquez ha subito mostrato i muscoli e ha fatto capire di essere il grande favorito della vigilia. Il Campione del Mondo, in sella alla Honda, è parso in eccellenti condizioni fisiche dopo le difficoltà post-operazione che aveva accusato in inverno e ha timbrato un notevole 1:37.941 nel finale del turno, utile per issarsi al comando della classifica. Lo spagnolo ha così rifilato 0.252 al connazionale Alex Rins, davvero strepitoso con la sua Suzuki sempre più performante. Il terzo posto della mattinata è occupato da un highlander invincibile, indistruttibile nonostante le 41 primavere suonate: Valentino Rossi ha ruggito proprio a un paio di minuti dalla bandiera a scacchi, ha infilato un paio di giri notevoli e ha chiuso ad appena 0.281 dall’iridato in carica.

Il Dottore, ormai prossimo a firmare un contratto con la Yamaha Petronas per il 2021, ha giganteggiato in sella alla Yamaha ufficiale ed è addirittura il miglior uomo della scuderia di Iwata. Hanno infatti chiuso alle sue spalle i vari Fabio Quartararo (quinto a 0.371 con Petronas), Franco Morbidelli (nono a 0.792 con l’altra Petronas) e Maverick Vinales (tredicesimo a 0.922 con la seconda ufficiale). Interessante il quarto tempo del sorprendente Aleix Espargarò (a 0.344 con l’Aprilia), mentre la migliore Ducati è quella di Jack Miller (settimo a 0.407 con la Pramac, l’anno prossimo sarà ufficiale).

Sotto tono Andrea Dovizioso in sella alla Ducati: il forlivese, ancora in attesa di firmare il rinnovo di contratto con la scuderia di Borgo Panigale, è in ripresa dal brutto infortunio rimediato durante un allenamento in motocross e oggi non è andato oltre la 19ma piazza a 1.260 da Marquez, appena davanti al compagno di squadra (Danilo Prtrucci (ventesimo a 1.308). Si ritornerà in pista alle ore 14.00 per la seconda sessione dei Test MotoGP a Jerez.

Classifica della sessione mattutina

1 93 M. MARQUEZ 1:37.941 2 42 A. RINS +0.252 3 46 V. ROSSI +0.281 4 41 A. ESPARGARO +0.344 5 20 F. QUARTARARO +0.371 6 35 C. CRUTCHLOW +0.372 7 43 J. MILLER +0.407 8 88 M. OLIVEIRA +0.485 9 21 F. MORBIDELLI +0.792 10 63 F. BAGNAIA +0.851

