Si è chiuso in tragedia il Rally Sandalion andato in scena nella giornata di domenica in Sardegna. Sara Lenzi, 18enne promessa del motorally italiano, ha perso la vita in un incidente nel trasferimento tra le prime due prove speciali. Secondo quanto si apprende la ragazza, originaria di Piombino, sarebbe andata a sbattere contro un jeep che procedeva in direzione opposta in un tratto di strada piuttosto stretto e in discesa. Nonostante procedesse a velocità contenuta, Sara avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe scivolata andando a sbattere la testa contro la parte anteriore della vettura. A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi.