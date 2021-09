Una notizia drammatica dalla Six Days 2021 - '2021 Fim International Six Days of Enduro(Isde)' - che si è svolta tra Lombardia e Piemonte: nella seconda giornata è morto il pilota olandese Arnold Staal, 50 anni, in gara con il numero 901.

Il motociclista dei Paesi Bassi inizialmente era stato dato per disperso: invece il suo corpo, è stato ritrovato nella la notte scorsa vicino alla propria moto, in una zona impervia, fra la terza e la quarta prova speciale, al confine con la provincia di Alessandria. L’ipotesi al momento è che il pilota abbia avuto un malore.

"E' con molto dispiacere che dobbiamo informarvi della triste perdita di Arnold Staal che ha partecipato alla seconda giornata del '2021 Fim International Six Days of Enduro(Isde)' che si è svolta tra Lombardia e Piemonte"

La notizia in un post dalla pagina dedicata all'evento. Questa mattina, la Fim ha reso omaggio ad Arnold con un minuto di silenzio prima dell'inizio della terza giornata di competizione. Il pilota della Ktm (categoria C3 e membro del Mccz ClubTeam), è morto tra l'Enduro Test di Casanova Staffora e il Cross Test di Bagnaria.

