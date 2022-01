Finalmente abbiamo la certezza di dove correrà Valentino Rossi nel 2022. Il ‘Dottore’ ha ufficializzato la presenza a tempo pieno nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, la principale categoria europea riservata alle vetture GT3.

Ad

L’ex centauro di Yamaha nel Motomondiale militerà a bordo di un’Audi del Team WRT, squadra belga che ha vinto le ultime due edizioni della serie con la coppia formata da Dries Vanthoor e Charles Weerst. La notizia era nell’aria, Rossi aveva infatti disputato un test in quel di Valencia proprio con questa formazione.

Motorsports Rossi in quarantena fiduciaria, niente 12 Ore del Golfo 05/01/2022 A 15:49

La leggenda della MotoGP sarà al via di tutte le prove di un campionato che lo ha già visto protagonista nel 2012 a bordo di una Ferrari in due prove: Monza e Nürburgring. Il 2022 si preannuncia oltremodo interessante per Valentino che sarà iscritto a tutte le 10 prove previste, 5 sprint e 5 endurance. Tra le gare brevi (2 prove da 60 minuti per week-end) spicca la tappa di Misano Adriatico, tra le manifestazioni di durata troviamo la 3 Ore di Imola che aprirà il campionato ad aprile al posto dello storico round di Monza che ha inaugurato nel 2011 questa prestigiosa categoria che vivrà. Il momento clou sarà nel cuore dell’estate con la mitica 24 Ore di Spa-Francorchamps, la più grande ed importante gara GT3 al mondo.

Il nuovo volto di WRT ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono lieto di unirmi al Team WRT per tutte le gare del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche e che sono sempre stato interessato a correre su quattro ruote una volta che la mia carriera in MotoGP sarebbe giunta al termine. Ora sono completamente disponibile a dedicarmi ad un programma di corse automobilistiche ad alto livello e con il giusto approccio professionale. Il Team WRT è la soluzione perfetta che stavo cercando e sono ansioso di iniziare”.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Motorsports FIA Rally Star Tutorials - Ep. 1: dove crescono le nuove stelle del rally 21/11/2021 A 07:47