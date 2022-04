Valentino Rossi esprime il proprio parere ai media a pochi minuti dal termine delle prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, in scena presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la prima sfida dell’anno. Il belga Frédéric Vervisch e l’elvetico Nico Müller supporteranno il nostro connazionale in questa nuova avventura nel mondo delle ruote coperte, la prima dopo il ritiro dalla MotoGP dello scorso novembre. 15mo posto per il terzetto citato nella FP2, il più indicativo in termini cronometrici con ben 30 auto in un solo secondo.

“Ho scelto questo campionato per il suo altissimo livello. Mi sono subito trovato subito bene con la squadra e con i miei compagni. Mi sto divertendo molto, il circuito sembra una giungla con 52 auto contemporaneamente in pista. Non ti annoi mai, sei sempre in battaglia con gli altri. Il simulatore è stato fondamentale nella mia preparazione. Non avevo mai corso ad Imola con le auto, la pista sembra una giungla. Ho imparato molte cose durante i test che abbiamo fatto, ma non abbiamo mai girato in queste condizioni. Ci sono tante differenze rispetto alle moto, ogni sessione si può sempre imparare. Nel secondo settore della pista fatico rispetto ai miei compagni”.

La leggenda di Tavullia ha concluso affermando: “Sarò in gara nel secondo stint, giustamente non farò lo start. Avrò altre occasione durante l’anno. Non so cosa aspettarmi dalla giornata di domani, la qualifica non sarà semplice, bisognerà salire e spingere sin da subito con le gomme nuove. Quando si guida al limite è sempre bello. Ho sempre voluto correre con le auto dopo le moto”.

