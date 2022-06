Valentino Rossi ha concluso nelle retrovie il fine settimana di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Sprint Cup. Prima esperienza da dimenticare per il ‘Dottore’ nel temibile impianto olandese , uno dei più complessi dell’intero calendario. In entrambe le prove la leggenda del Motomondiale ed il teammate Frédérich Vervisch hanno deluso le attese finendo ben lontani da una zona punti che sembrava vicina dopo il quinto posto conquistato nell’Endurance Cup in quel del Paul Ricard.

Rossi ha parlato ai media ai microfoni della propria formazione. “È stato un weekend difficile, ci aspettavamo di essere più forti perché le sensazioni raccolte in inverno erano buone. Il mio ritmo alla fine era discreto, ma non sufficiente per essere tra i primi 10″. Appuntamento ora tra due settimane a Misano per una nuova tappa Sprint, la penultima della stagione. Nel frattempo i protagonisti si stanno recando a Spa-Francorchamps per i test collettivi in vista della mitica 24h che si svolgerà a fine luglio.

