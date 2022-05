GT World Challenge Europe 2022, campionato di auto GT3, nel quale Vale è stato vittima di un incidente che ha compromesso il piazzamento in partenza, costringendolo ad una complicata rimonta durante la corsa. È in corso a Magny-Cours il terzo round del, campionato di auto GT3, nel quale Valentino Rossi è impegnato al volante dell'Audi del Team WRT, in compagnia dell'esperto belga Frederic Vervisch. Dopo l'ottavo posto conquistato nell'ultimo precedente appuntamento, il Dottore partiva con l'aspettativa di confermarsi in zona punti. Tuttavia, nelle qualifiche che definiscono la griglia di partenza di gara-1, in programma alle 19.00 ( qui il LIVE della gara ),che ha compromesso il piazzamento in partenza, costringendolo ad una complicata rimonta durante la corsa.

Il video dell'incidente di Valentino Rossi nelle qualifiche

Ad otto minuti dal termine della Q1, mentre stava per migliorare il suo giro, Valentino Rossi ha preso una piccola vallata, perdendo così il controllo della sua Audi R8 LMS II Evo numero 46 ad elevata velocità. Impatto contro le barriere e vettura piantata sulla ghiaia, il pilota di Tavullia non è riuscito più a ripartire e la giuria è stata costretta ad esporre la bandiera rossa per diversi minuti, in modo che il carro attrezzi potesse tirare fuori la caratteristica auto giallo fluo e nera.

Fortunatamente il Dottore è uscito illeso e la vettura non ha subito danni importanti, ma lui e il compagno di equipaggio Vervisch sono costretti a scattare dalla 22ª posizione sulle 24 monoposto presenti. Si tratta del primo importante errore di Valentino Rossi in pista alla sua terza uscita in questo campionato - oltre al disguido in pit lane nel suo debutto a Imola., ma lui e il compagno di equipaggio Vervisch sono costretti a scattare dalla 22ª posizione sulle 24 monoposto presenti.

