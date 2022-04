lo obbliga a restare in pista per un giro in più e a complicare un po’ la vita al compagno di squadra Frederic Vervisch. Un’ingenuità da rookie, quella che – pur se può suonare strano parlando di una leggenda del calibro di Valentino - è il 43enne fuoriclasse di Tavullia in questa La prima gara di Valentino Rossi sulle auto nel GT World Challenge si chiude con un 17° posto e un piccolo errore di inesperienza che, nella concitazione, di una pit lane piena zeppa di auto,e a complicare un po’ la vita al compagno di squadra Frederic Vervisch., quella che – pur se può suonare strano parlando di una leggenda del calibro di Valentino - è il 43enne fuoriclasse di Tavullia in questa inedita veste di driver di gare Endurance . Ma cosa è accaduto veramente? Andiamo a ricostruire la situazione...

Cosa è successo?

Ad

Intorno alla seconda ora di gara quando tutte le vetture, dopo essere state per diversi minuti dietro alla Safety Car (entrata in scena per permettere ai marshall e agli addetti alla pista di pulire la pista dopo il bruttissimo botto fra la Lamborghini #27 e una Bentley), sono rientrate in pit lane per effettuare il pit stop e cedere il passo al compagno di squadra, Valentino Rossi però, tratto probabilmente in inganno anche dalla manovra di una delle vetture che lo precedevano non ha notato la segnalazione del meccanico e ha proceduto per la pit lane senza fermarsi. Un errore che ha obbligato il Dottore ad effettuare un giro in più ed è finito per costare caro all’equipaggio dell’Audi #46 del Team WRT poiché Vervisch alla ripartenza della gara è costretto a ripartire dalla 24ª piazzola (ben 11 posizioni indietro rispetto a dove era Rossi).

Motorsports Valentino Rossi, la nuova vita da pilota di auto: cosa aspettarsi? 31/03/2022 A 14:47

Purtroppo nell’occasione del pit stop c’era tanta confusione – il commento a caldo di Valentino Rossi, all’inviata al box del GT World Challenge – diverse macchine si sono fermate e ho perso l’avviso del meccanico, purtroppo ho sbagliato. Un’errore d’esperienza, da rookie quale sono”.

Grazie Valentino, il campione infinito che ha segnato un'epoca

Motorsports Audi in pole con WRT #32, Rossi in 15ª posizione 8 ORE FA