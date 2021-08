Dal 25 al 29 agosto 2021, in Val di Sole torna di scena lo spettacolo dei Campionati del Mondo di Mountain Bike a Daolasa di Commezzadura. Un'edizione da record della rassegna iridata: in Trentino si assegneranno per la prima volta maglie iridate di sei discipline. Oltre a Cross Country, Team Relay, Downhill, Four-Cross ed E-MTB, con il debutto nel programma iridato dello Short Track.

Mercoledì 25 agosto l’apertura dei Mondiali spetta al Team Relay, la gara a squadre, seguita giovedì 26 agosto dalle prove Juniores di Cross Country e dalla novità dello Short Track, mentre venerdì 27 agosto è la volta di E-MTB e Four-Cross. Sabato 28 agosto si disputano le prove U23 ed Elite di Cross Country. Gran finale domenica 29 agosto sulla mitica Black Snake che assegna le maglie iridate del Downhill.

I partecipanti

Uno dei grandi favoriti è Nino Schurter, che lotterà ruota a ruota contro il fenomeno olandese Mathieu Van der Poel. Dietro di loro, il francese Jordan Sarrou e la coppia italiana Luca Braidot e Gerhard Kerschbaumer. In campo femminile, testa a testa tra Jolanda Neff e Pauline Ferrand-Prèvot. Alle spalle delle due favorite, Loana Lecomte, Kate Courtney e l'italiana Eva Lechner.

Il programma

Mercoledì 25 agosto 2021

Team Relay (12.30)

Giovedì 26 agosto 2021

Cross Country Donne Junior (11.30)

Cross Country Uomini Junior (13.30)

Short Track Donne (17.00)

Short Track Uomini (17.45)

Venerdì 27 agosto 2021

Campionato del Mondo di E-MTB Donne (15.00)

Campionato del Mondo di E-MTB Uomini (16.45)

Campionati del Mondo di Four Cross, Uomini e Donne (20.45)

Sabato 28 agosto 2021

Cross Country Donne U23 (09.00)

Cross Country Uomini U23 (10.45)

Cross Country Donne Elite (13.00)

Cross Country Uomini Elite (15.45)

Domenica 29 agosto 2021

Downhill Uomini e Donne Junior (09.25)

Downhill Donne Elite (12.50)

Downhill Uomini Elite (14.10)

Mondiale MTB, dove vederlo in tv

Il Mondiale di Mountain Bike sarà in Diretta sui canali lineari di Eurosport, oltre allo streaming su Eurosport Player e Discovery+.

