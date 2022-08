Grandissima impresa di Simone Avondetto tra gli Under 23 nella gara di cross country valevole per i Mondiali di Mountain bike. A Les Gets (Francia) l’italiano ha dominato la prova percorrendo i sei giri in 1:10:35 e ha conquistato una magnifica medaglia d’oro. Sesto Filippo Fontana.

Avondetto è partito in controllo ed è rimasto a poca distanza dai primi fino alla fine del terzo giro. Poi il cambio di marcia: il classe 2000 ha ripreso la testa della corsa, ha lasciato sul posto i suoi avversari e ha terminato la quarta tornata al primo posto con 13” di vantaggio sul francese Mathis Azzaro e 33” sul cileno Martin Vidaurre Kossmann. Negli ultimi due giri Avondetto ha addirittura messo ancora più terreno tra sé e i suoi rivali e ha poi concluso la gara a braccia alzate come era già successo a luglio agli Europei.

Ad

Mountain Bike Pidcock per la storia! Dopo l'oro nel cross, sogna anche l'oro nella MTB 3 ORE FA

Secondo posto e dunque argento per il transalpino Azzaro (+28” dalla vetta), mentre il bronzo è andato allo svizzero Luca Schatti (+57”). Quarto il cileno Martin Vidaurre Kossmann a 1’15”, quinto lo statunitense Bjorn Riley a 1’36” e sesto l’azzurro Filippo Fontana a 1’49”. Il classe 2000 si è reso protagonista di una gara regolare e ha ottenuto un ottimo risultato. Da segnalare infine il 46° posto dell’altro italiano in gara Filippo Agostinacchio (+7’21” da Avondetto).

Bruni: "Non avevo mai vinto in Francia: tutto questo è incredibile"

Mountain Bike Bruni: "Non avevo mai vinto in Francia: tutto questo è incredibile" 20 ORE FA