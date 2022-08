Mountain Bike

Mondiali Mountain bike - "Il campione del mondo ce l'abbiamo noi": Simone Avondetto è oro nella prova U23

MONDIALI - Italia sul tetto del mondo nella prova Under 23. Simone Avondetto conquista l'oro dopo una prova clamorosa in cui ha messo in difficoltà il cileno Vidaurre e il francese Azzaro. Al 5° giro se n'è andato ed è arrivato in solitaria davanti Mathis Azzaro e Luca Schätti. L'Italia non vinceva l'oro nell'Under 23 dal 2013 con Gerhard Kerschbaumer.

