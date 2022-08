Simone Avondetto nella prova Under 23 (l'oro ci mancava dal 2013). Nella prova élite, il duello era quello tra Nino Schurter e Tom Pidcock: l'uno a caccia del suo 10° titolo iridato, l'altro a caccia della maglia di campione del mondo anche in MTB dopo aver già vinto in stagione la maglia di Luca Braidot che ha completato però una gara fantastica. L'azzurro è riuscito comunque a piazzarsi al 3° posto che gli vale il bronzo, che all'Italia mancava dal 2018 con Gerhard Kerschbaumer. Poi Schurter completa l'opera battendo anche lo spagnolo Valero che, lo scorso anno, gli aveva soffiato il podio a Tokyo nella prova olimpica. C'era grande attesa per questa prova conclusiva del Mondiale di Les Gets che, in giornata, ci aveva dato grandi soddisfazioni grazie alla medaglia d'oro conquistata danella prova Under 23 (l'oro ci mancava dal 2013). Nella prova élite, il duello era quello tra: l'uno a caccia del suo 10, l'altro a caccia della maglia di campione del mondo anche in MTB dopo aver già vinto in stagione la maglia di campione del mondo nel cross . Pidcock ha pagato però la rimonta dopo essere partito dalla 5a fila e, una volta rientrato sulla testa della corsa, è stato comunque stroncato da Schurter che al settimo giro ha preso e se n'è andato. Azione, quella dello svizzero, che ha fatto male anche al nostroche ha completato però una gara fantastica. L'azzurro è riuscito comunque a piazzarsi al 3° posto che gli vale il bronzo, che all'Italia mancava dal 2018 con. Poi Schurter completa l'opera battendo anche lo spagnolo Valero che, lo scorso anno, gli aveva soffiato il podio a Tokyo nella prova olimpica.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Nino Schurter 1h21'13'' 2. David Valero +9'' 3. Luca Braidot +29'' 4. Tom Pidcock +1'29'' 5. Marcel Guerrini +1'40'' 6. Jordan Sarrou +2'04'' 7. Alan Hatherly +2'11'' 8. Victor Koretzky +2'37'' 9. Filippo Colombo +2'49'' 10. Ondrej Cink +2'51'' 14. Juri Zanotti +3'28'' 19. Daniele Braidot +4'28''

Mountain Bike Pidcock va a sbattere contro un albero: addio al sogno mondiale UN' ORA FA

Pidcock rimonta in quattro giri, c'è anche Braidot per il titolo iridato

Nino Schurter fa subito il vuoto al primo giro, seguito solo da Sarrou, Valero e Gaze. Da dietro provano a rimontare Luca Braidot e, soprattutto, Tom Pidcock che partiva in 5a fila. Completato il 2° giro, il britannico era 16° a 24'' dalla testa della corsa, in piena rimonta. Al terzo giro occhio alla brutta caduta di Gaze che è costretto al ritiro, con Braidot e Pidcock che guadagnano una posizione e si avvicinano alla testa. Al 4° giro Pidcock completa rimonta e parte subito all'attacco. Schurter cade, ma rientra in poche pedalate evitando la fuga proprio del britannico. Al 5° giro si mette davanti Valero a fare un po' l'andatura e, a sorpresa, Pidcock perde qualche metro. Si stacca Sarrou, mentre Pidcock riesce comunque a rimanere attaccato al gruppetto per le medaglie con Schurter, Braidot e Valero a giocarsi il titolo mondiale.

Schurter li stronca tutti: 10° titolo iridato

Schurter resta guardingo dopo la caduta ma, al settimo giro, piazza una fiammata che fa male a Luca Braidot e a Pidcock che si staccano. Solo Valero resta alla ruota dello svizzero. Braidot cerca di riprendersi, mentre Pidcock perde del tutto la lucidità e finisce per sbattere contro un albero. Per fortuna riparte senza troppo conseguenze, ma il discorso podio è ormai andato. È sfida tra Schurter e Valero ma, all'ultimo giro, lo svizzero se ne va via sul tecnico proprio dopo aver respinto un tentativo di sorpasso dello spagnolo. Nel tratto di discesa, poi, è un assolo di Schurter che va a prendersi il suo 10° titolo iridato in carriera.

Luca Braidot fantastico: è bronzo ai Mondiali, rivivi l'arrivo

Rivivi il Mondiale MTB maschile On Demand (Contenuto Premium)

Premium Mountain Bike Les Gets | XCO Elite uomini 02:20:43 Replica

Mountain Bike Lo scatto bruciante di Schurter: il momento in cui stacca Pidcock UN' ORA FA