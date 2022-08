Mountain Bike

Mondiali Mountain Bike - Simone Avondetto campione del mondo: rivivi il podio e l'inno di Mameli

MONDIALI MTB - L'Italia ha conquistato l'oro iridato con Simone Avondetto nella prova Under 23. Erano 9 anni che gli azzurri non guadagnavano il 1° gradino del podio nella categoria: l'ultimo fu Gerhard Kerschbaumer nel 2013. Sono 4 le medaglie conquistate dagli italiani in questa edizione: a segno anche Braidot, Cortinovis e con la staffetta (Braidot, Betteo, Berta, Corvi, Specia, Avondetto).

00:03:17, un' ora fa