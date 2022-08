Mountain Bike

Mondiali Mountain Bike - Simone Avondetto se ne va: il momento decisivo, stroncati Vidaurre e Azzaro

MONDIALI - È oro per l'Italia nella prova Under 23 con il successo di Simone Avondetto che rompe un digiuno che per l'Italia durava 9 anni. Ecco il momento in cui Avondetto è riuscito a stroncare i favoriti Vidaurre e Azzaro durante il quinto giro della prova iridata.

00:00:48, 22 minuti fa