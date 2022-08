Continuano i Mondiali di Mountain bike che si sono aperti con l 'argento dell'Italia nel Team Event del Cross-country Olympic . In giornata le prove Under/juniores e quelle dello short track ma, nel mentre, si è disputata anche la gara dell'. Una gara molto interessante vista la presenza nella startlist diche aveva preparato con cura questo appuntamento, anche se senza ambizioni di medaglia o vittoria (nel 2019 fua laurearsi campione del mondo). A vincere è statoche si conferma campione dopo il titolo iridato conquistato un anno fa, con il francese che va a podio in questa disciplina per il quarto anno consecutivo. Non male gli italiani visto il 5° posto die il 6° posto del 45enneche era partito con un problema meccanico al primo giro.fa 16° sui 19 atleti che hanno terminato la prova, ma resta la felicità per lo slovacco che non ha mai perduto l'amore per la mountain bike.