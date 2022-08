Nino Schurter a caccia del 10° titolo Mondiale, dall'altra un certo Tom Pidcock. L'atleta che ha vinto È arrivato il momento tanto atteso. La settimana dei Mondiali di Mountain bike si conclude con la prova maschile di cross country, l'evento più importante dell'appuntamento iridato. E, quest'anno, si potrebbe fare la storia. Da una partea caccia del, dall'altra un certo. L'atleta che ha vinto l'oro olimpico in MTB lo scorso anno a Tokyo , ma che diventerebbe campione del mondo in una disciplina diversa nella stessa stagione. Pidcock, infatti, è il campione del mondo di ciclocross dopo il titolo del gennaio scorso e punta ad una storica doppietta mai riuscita nella storia. Pidcock, giusto per capire, è anche quel corridore che un mese e mezzo fa ha vinto sull'Alpe d'Huez , la tappa regina del Tour de France. Se volete una pagina di storia, quindi, sintonizzatevi su Discovery+ domenica pomeriggio e non ve ne pentirete. Ah già, poi Pidcock ha anche altri piani interessanti per il finale di stagione...

Dove vedere la prova di cross country in diretta tv e live streaming

La prova di cross country dei Mondiali di MTB 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 2 (Canali 211 di Sky e su DAZN) a partire dalle 14.50.

Dall'oro nel cross all'obiettivo dell'oro nella MTB: tutto in una stagione

Tom Pidcock, un atleta che ha molta ambizione. Ed è giusto che ce l'abbia visto il bagaglio che possiede. Non è solo uno stradista e un crossista, come lo può essere van Aert, giusto per fare un esempio del corridore della multidisciplina, ma è anche un mountain biker. Pidcock, infatti, ha conquistato l'oro a Tokyo l'anno scorso e quest'anno vuole fare la storia. Dopo l'oro ai Mondiali di ciclocross a gennaio, a Fayetteville - Mondiale in cui non hanno partecipato né van Aert né van der Poel - vuole conquistare nella stessa stagione anche il Mondiale di Mountain bike. Cosa che nessun atleta è riuscito a fare nel corso della storia, ovvero dal 1990 da quando è stato istituito annualmente anche il Mondiale di MTB. Ce la farà? Beh Pidcock viene considerato da tutti il numero 1 in assoluto. A differenza degli specialisti fa molto meno mountain bike, ma lo stesso discorso valeva anche nella passata stagione quando si prese l'oro a Tokyo nonostante le poche gare affrontate in calendario. Non solo, il britannico ha una fame esagerata. Nel 2021 non poté gareggiare ai Mondiali di Val di Sole nonostante la sua richiesta presentata alla Ineos Grenadiers, per cercare la doppietta oro olimpico più oro iridato nella stagstessaione stagione. La Ineos sbatté la porta in faccia a Pidcock perché gli doveva far fare la Vuelta di Spagna, ma adesso c'è un'altra chance, con l'obiettivo di aggiungere un'altra maglia di campione del mondo in bacheca.

Da Schurter a Koretzky: chi sono gli avversari di Pidcock?

Tom Pidcock arriva dal arriva dal titolo europeo conquistato una settimana fa . Un titolo in più per l'atleta britannico anche se, dobbiamo dire la verità, non è che ci fosse tutta questa concorrenza a Monaco di Baviera. L'unico vero avversario sarebbe dovuto essere Flückiger che poi non ha partecipato. L'oro europeo, quindi, non è così di peso, ma questo lo sa lo stesso Pidcock che ha dichiarato che quel tipo di competizione sarebbe stata per lui un test in vista dei Mondiali. Giusto per capire la sua condizione dopo le due settimane spese in altura per riprendere la disciplina dopo la “parentesi” su strada dopo la partecipazione al Tour de France.

Il favorito numero 1 è Tom Pidcock, ma in coabitazione con il mostro sacro della disciplina. Per molti il più forte della storia della Mountain bike. Nino Schurter, il campione del mondo uscente, colui che di titoli iridati ne ha conquistati ben 9 nel cross country. L'elvetico ha un conto in sospeso con Pidcock visto quanto accaduto l'anno scorso a Tokyo. Proprio per stare dietro al britannico, lo svizzero andò fuori giri senza neanche riuscire a salire sul podio. Ma non ci sarà solo lui. C'è il francese Koretzky, bronzo lo scorso anno a Val di Sole, c'è David Valero, bronzo lo scorso anno a Tokyo. E ancora Sarrou, Carod, Avancini, Hatherly, perché no Braidot dopo i recenti risultati in Coppa del Mondo, Dascalu, Brandl e Anton Cooper. Ci sono tutti i migliori del mondo, manca all'appello solo Mathias Flückiger, sospeso per doping proprio settimana scorsa prima degli Europei.

Ma non finisce qui... Ci sarà poi il Mondiale su strada

E non finisce qui perché Pidcock è un atleta a tutto tondo. Come detto, il grande obiettivo stagionale di Picock è anche quello di diventare Campione del mondo anche di ciclismo su strada e di farlo proprio in questo 2022. Il percorso di Wollongong si addice anche al britannico tanto che è stato uno dei due preconvocati che il ct della Gran Bretagna ha già comunicato un mese fa (insieme ad Ethan Hayter). Se nessuno nella storia ha fatto doppietta Mondiale di cross più Mondiale di MTB nella stessa stagione, figurarsi fare la tripletta. Vorrebbe dire indossare tutte e tre la maglie iridate possibili nel panorama del ciclismo di strada e fuori strada. Un qualcosa di unico, inimitabile, che solo un altro atleta potrebbe fare: Mathieu van der Poel. Sarà fattibile? Qualche dubbio c'è però... Corridori come van Aert, van der Poel, Girmay, Pogacar, Matthews e Alaphilippe hanno già cominciato a preparare l'obiettivo Mondiale. Pidcock, invece, una volta finita la parentesi mountain bike, dovrà tornare sulla terra e concentrarsi soltanto sulla strada. Con qualche giorno (o peggio settimana) di ritardo sui rivali che troverà in Australia...

