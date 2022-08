Mountain Bike

Mountain Bike, Europei 2022 - Oro a Loana Lecomte, argento Pauline Ferrand Prevot: rivivi l'arrivo e l'abbraccio

MOUNTAIN BIKE EUROPEI - Gara durissima su un percorso molto insidioso, reso pesantissimo dalla tanta pioggia caduta nelle ultime ore: Loana Lecomte è riuscita però a far saltare il banco, dominando in lungo e in largo. La transalpina è la nuova campionessa d’Europa per la mountain bike, sua la prova di cross country in quel di Monaco.

00:01:38, 43 minuti fa