I campionati Europei di mountain bike specialità Eliminator restano il regno della giovanissima azzurra Gaia Tormena. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la classe 2002 di Aosta ha conquistato il titolo continentale. Sul tracciato sloveno di Novi Sad, la rappresentante del Bel Paese ha trionfato piegando niente meno che Fem van Empel, coetanea neerlandese che, durante lo scorso febbraio, ha conquistato il titolo iridato U23, al primo anno nella categoria, nel ciclocross.

Tormena e van Empel sono due dei talenti più scintillanti del panorama ciclistico femminile. Ambedue hanno appena diciannove anni (van Empel deve ancora compierli), ma hanno letteralmente monopolizzato questa rassegna continentale dell’Eliminator, portando questa discplina nata da pochi anni su un nuovo livello. Sul terzo gradino del podio, invece, è giunta la veterana ucraina Iryna Popova, la quale aveva vinto il titolo continentale nel 2016 e nel 2018, prima dell’inizio del regno di Tormena.

Gaia, che l’anno scorso si era anche cimentata nella velocità su pista, ora, ha come prossimo obiettivo i Mondiali. L’azzurra aveva già vinto il titolo iridato nel 2019 a Waregem, mentre l’anno scorso, a Lovanio, era giunta seconda alle spalle della transalpina Isaure Medde. Quest’anno il Mondiale non si terrà in Belgio, ma in Austria, a Graz, e sulla carta è tutto apparecchiato per un’altra sfida tra Tormena e van Empel, la quale, nel 2020, giunse terza alla rassegna iridata.

Tornando agli Europei, invece, nell’Eliminator maschile il titolo continentale è stato conquistato dal neerlandese Jeroen van Eck. Al secondo posto si è piazzato il transalpino Lorenzo Serres, mentre al terzo lo svedese Joel Burman. Per van Eck, che nel 2020 ha vinto la Coppa del Mondo, si tratta del secondo titolo continentale dopo quello conquistato nel 2015.

