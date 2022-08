Prendono il via i Mondiali di mountain bike 2022 di Les Gets, nella regione francese dell’Auvergne-Rhone-Alpes, ed è subito medaglia d’argento per i colori italiani. Nella giornata inaugurale, infatti, si disputava la prova di team relay, e i nostri portacolori hanno subito sfiorato il successo

La Svizzera (Dario Lilo, Khalid Sidahmed, Ramona Forchini, Roja Blochinger, Anina Hutter e Nino Schurter) ha concluso con il tempo di 1:17.14 centrando la medaglia d’oro, precedendo per soli 6 secondi gli azzurri (Luca Braidot, Marco Betteo, Martina Berta, Valentina Corvi, Giada Specia e Simone Avondetto), mentre centra la medaglia di bronzo la nazionale statunitense con un distacco di 14 (Christopher Blevins, Cayden Parker, Madigan Munro, Bailey Cioppa, Haley Batten e Riley Amos).

Quarta posizione per la Danimarca a 1:19 (Gustav Pedersen, Oliver Solvhoj, Julie Lillelund, Sofie Pedersen, Caroline Bohè, Jonas Lindberg), quinta per la Francia padrone di casa (Adrien Boichis, Alexandre Martins, Loana Lecomte, Line Burquier, Tatiana Tournut e Jordan Sarrou) a 1:35, sesta per l’Olanda a 2:13. Chiude in settima posizione il Canada a 2:28, ottava per la Gran Bretagna a 2:45, nona per la Repubblica Ceca a 3:17, mentre chiude la top10 la Germania a 3:45.

Domani a Les Gets si entra nel vivo della manifestazione iridata, con la prova junior femminile XCO alle ore 15.00 e quella maschile XCO alle ore 17.00.

