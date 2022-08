Mountain Bike

Mountain bike, Mondiali 2022 - Loic Bruni demolisce tutti: quinto titolo mondiale e festa con il pubblico

MOUNTAIN BIKE - Parla francese il downhill maschile per quanto riguarda gli élite ai Mondiali di mountain bike in corso di svolgimento in quel di Les Gets. Ancora una volta, infatti, esulta Loic Bruni. Il nativo di Nizza, classe 1994, si prende il quinto titolo iridato della carriera nella specialità.

00:02:48, 42 minuti fa