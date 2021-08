...Ma non arrivano buone notizie da Livigno, dove l'olandese era appunto in ritiro per preparare i Mondiali. VDP ha lasciato anticipatamente il ritiro per prendersi una pausa e non forzare troppo in bici. Il perché? Non era possibile affrontare i carichi di lavoro previsti, perché il mal di schiena - nato proprio dopo quella caduta a Tokyo - sta dando fastidio al corridore dell'Alpecin Fenix.

Tokyo 2020 Van Der Poel: dopo la figuraccia olimpica punta i Mondiali in Italia 28/07/2021 A 16:49

VAN DER POEL, CADUTA PAZZESCA! L'OLANDESE RIPARTE MA POI SI RITIRA

Il mal di schiena c'era già da prima ma la caduta...

Mal di schiena? Per colpa della caduta a Tokyo? Ovviamente non ha migliorato la situazione, ma già prima aveva avuto qualche problema. Nella prima manche di Coppa del Mondo di mountain bike, il dolore alla schiena si era manifestato da solo. Non crediamo che sia un problema dovuto alla transizione dalla bici da strada alla MTB. Al momento può pedalare in maniera tranquilla, ma questo ovviamente non è un allenamento. Per questo abbiamo deciso di interrompere il ritiro, inutile andare avanti così. [Christoph Roodhooft all'Het Nieuwsblad]

A rischio i Mondiali in Val di Sole e il resto della stagione? Niente di allarmante ha detto Christoph Roodhooft, supervisore di van der Poel per le “altre discipline” all'Alpecin Fenix. Ma ora la situazione sarà da valutare. Il corridore olandese affronterà due giorni di riposo e poi effettuerà degli esami strutturali per capire la sua reale condizione fisica. Anche perché il Mondiale si disputerà sabato 28 agosto.

Non è una situazione allarmante

Non crediamo che il programma debba cambiare, ma potremmo dire qualcosa di diverso fra tre giorni. Gli approfondimenti che abbiamo fatto mostrano che non si tratta di un problema strutturale. Non è una situazione allarmante, ma ci aspettiamo qualche evoluzione nei prossimi giorni

Van der Poel sfinito: il momento in cui si ritira dalla prova olimpica

Tokyo 2020 Spunta la pedana citata da van der Poel: è stata usata nella prova femminile 27/07/2021 A 23:10