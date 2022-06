Parigi-Londra, 9 giugno 2022 - L'Union Cycliste Internationale (UCI) ha scelto Warner Bros. Discovery, azienda leader mondiale nel settore dei media e dell'intrattenimento, per promuovere in Europa la Mountain Bike unendo tutti i suoi asset verso il raggiungimento di un nuovo pubblico globale. L'UCI sfrutterà per i prossimi otto anni la scala globale delle piattaforme Warner Bros. Discovery, collaborando con Discovery Sport Events e l'Enduro Sports Organisation (ESO Sports) per l'organizzazione, la produzione, la trasmissione e la commercializzazione della Coppa del Mondo di Mountain Bike.

Discovery Sports Events, promoter globale e leader nella gestione degli eventi sportivi, estende così la sua partnership già consolidata con l'UCI; mentre ESO Sports, proprietario e gestore delle Enduro World Series, guiderà il progetto di unificazione mondiale della Mountain Bike. Basandosi sulla popolarità del ciclismo trasmesso da Eurosport, discovery+ e GCN, la Coppa del Mondo di Mountain Bike disporrà di una nuova fanbase e di un’offerta sempre più coinvolgente e innovativa. L'accordo include i diritti di trasmissione esclusiva della Coppa del Mondo UCI 2023, il cui calendario verrà annunciato a breve.

Ad

Mountain Bike Schurter fa la storia! 33 vittorie in Coppa del Mondo, è record 11/04/2022 A 19:45

Nel 2022, Warner Bros. Discovery trasmette oltre 1200 ore di ciclismo in diretta su Eurosport, discovery+ e GCN+ e dopo il Giro d’Italia sarà un’estate sui pedali fra Tour de France in diretta integrale e la Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, oltre ai Mondiali di Wollogong 2022 e il Giro di Lombardia ultima classica Monumento del calendario World Tour. Mountain Bike, strada e non solo: la straordinaria offerta di ciclismo su Warner Bros. Discovery comprende gli eventi LIVE di ciclocross, BMX e su pista e le più importanti corse World Tour femminili, compresa la prima attesissima edizione del Tour de France Femmes avec Zwift LIVE su tutte le piattaforme Discovery.

Mountain Bike Gaia Tormena torna sul tetto del mondo nell'Eliminator 06/09/2021 A 12:22