È stato 9 volte Campione del mondo e una volta Campione olimpico (3 medaglie complessive ai Giochi). Bastava questo per definire l'incredibile carriera di, l'asso svizzero che ha fatto la storia della Mountain Bike. Ma al classe '86 premeva anche un altro traguardo, quello delle vittorie in Coppa del Mondo nella categoria Cross country élite. E lo svizzero è riuscito ad eguagliare il record di vittorie tanto atteso,che prima del tracciato del Brasile apparteneva ad un altro mostro sacro di questo sport,(già 5 volte Campione del mondo). Schurter non vinceva in Coppa del Mondo addirittura dal 2019, ma tre anni dopo è riuscito a tornare sul gradino più alto del podio battendo in volata il francesee il romeno