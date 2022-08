Dobbiamo essere onesti. La vittoria diagli Europei di Monaco di MTB lascia un po' il tempo che trova, vista la startlist non di così alta qualità. Ci sarebbe dovuto essere Mathias Flückiger ma, a sorpresa, lo svizzero è stato trovato positivo al doping proprio alla vigilia della prova degli Europei. Ma lo stesso Pidcock sapeva che quella degli Europei era solo una prova per verificare la sua condizione dopo le due settimane passate in altura post Tour de France. Il vincitore della tappa regina del Tour, quella dell'Alpe d'Huez , ha anche affermato di aver sentito un po' di difficoltà quest'anno nel passaggio da strada a mountain bike, ma adesso si sente bene ed è pronto al vero obiettivo stagionale. La conquista dei...