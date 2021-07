Mountain Bike

Olimpiadi 2020, Mountain bike - Mathieu Van der Poel cade, Pidcock vince, l'Italia delude: gli highlights in 5 minuti

OLIMPIADI - Andiamo a rivivere quello che è successo durante la prova olimpica di Mountain Bike, con l'incredibile successo di Tom Pidcock. Era sì uno dei favoriti, ma non il numero 1 anche per via della giovanissima età e della frattura alla clavicola rimediata ad inizio giugno. E invece ha avuto la meglio rispetto a Schurter e Flückiger. Male van der Poel fuori dalle medaglie per una caduta.

00:04:51, 2 ore fa