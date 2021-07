Mathieu van der Poel si è conclusa dopo neanche un giro del percorso di Tokyo. L'olandese puntava alla medaglia d'oro nella mountain bike, conquistata da un altro corridore non specialista: non hanno evidenziato nulla di rotto. Nei prossimi giorni, dunque, rientrerà a casa dal Giappone e farà un po' di riposo in vista della parte finale della stagione, con l'olandese che è per ora selezionato per Bretagne Classic e la Parigi-Roubaix. Intanto van der Poel ha promesso che ci riproverà, ma non nasconde la delusione. E si lamenta: "Perché è stata rimossa quella pedana?" Un bel salto. Un intero anno di preparazione e l'Olimpiade disi è conclusa dopo neanche un giro del percorso di Tokyo. L'olandese puntava alla medaglia d'oro nella mountain bike, conquistata da un altro corridore Tom Pidcock . Van der Poel, invece, con quella caduta dopo neanche 10 minuti , ha detto addio ai propositi di medaglia, nonostante fosse ripartito e fosse rientrato in 13esima posizione (a 2 minuti dalla testa della corsa) fino ad abbandonare tutto una volta completato il 5° giro. Il corridore dell'Alpecin Fenix, campione del mondo ciclocross , si era accasciato a terra toccandosi il fianco e l'anca e si temeva ci potessero essere delle fratture a seguito di quella caduta. Fortunatamente per lui, gli esami. Nei prossimi giorni, dunque, rientrerà a casa dal Giappone e farà un po' di riposo in vista della parte finale della stagione, con l'olandese che è per ora selezionato per Bretagne Classic e la. Intanto van der Poel ha promesso che ci riproverà, ma non nasconde la delusione. E si lamenta: "

VAN DER POEL, CADUTA PAZZESCA! L'OLANDESE RIPARTE MA POI SI RITIRA

Non ne ero a conoscenza. Quella tavola era lì durante la ricognizione. Mi era solo arrivata voce che era stata tolta durante il test event, ma non sapevo che sarebbe stata tolta per la corsa di oggi. Ma perché l'hanno tolta? Le persone che mi sono vicine sanno quanto duramente ho lavorato per questo e quanto intensamente lo volevo. Avrei potuto fare tutto il circuito con gli occhi chiusi, ma non sapevo che avrebbero rimosso questa rampa nel giorno della corsa

Van der Poel sfinito: il momento in cui si ritira dalla prova olimpica

Anche se il suo compagno di squadra Milan Vader gliel'aveva detto

Questa mattina ne abbiamo parlato con Mathieu e mi ha detto, ‘Perché tutti saltano in quel punto? Io prenderò la pedana’. A quel punto gli ho detto che la avevano rimossa, come era successo al test event del 2019 poi non so cosa sia successo. Ma quando ho sentito la folla urlare dietro di me, ho capito che qualcosa era accaduto. Spero che stia bene

"UN UOMO SOLO AL COMANDO": PIDCOCK È ORO NELLA MTB

SPORT EXPLAINER: Mountain Bike

