Tom Pidcock che ha letteralmente dominato la concorrenza svizzera, che poteva disporre del campione olimpico in carica Schurter e del migliore di questo 2021 Flückiger. Invece Pidcock è andato via come un carrarmato e ha conquistato fratturato la clavicola ad inizio giugno. Grande delusione nelle parole di Celestino non è per nulla soddisfatto delle prestazioni offerte dai suoi tre ragazzi. Sorprese e delusioni. Non può essere altrimenti, anche e soprattutto per una prova olimpica. Nella mountain bike ha avuto la meglioche ha letteralmente dominato la concorrenza svizzera, che poteva disporre del campione olimpico in caricae del migliore di questo 2021. Invece Pidcock è andato via come un carrarmato e ha conquistato un fantastico oro , nonostante il corridore britannico si fossead inizio giugno. Grande delusione nelle parole di van der Poel per la caduta al primo giro , ma anche grande delusione per gli italiani. Il ctnon è per nulla soddisfatto delle prestazioni offerte dai suoi tre ragazzi.

"UN UOMO SOLO AL COMANDO": PIDCOCK È ORO NELLA MTB

Tom PIDCOCK

Non posso ancora crederci. È pazzesco che io possa stare qui, che possa definirmi un olimpionico. Ho avuto molti dubbi negli ultimi mesi. A causa della frattura alla clavicola non correvo da un po’, anche se sapevo di essere in buona forma. Questo mi ha creato ancora più dubbi. Ma quando è iniziata la gara, ero subito nel posto giusto e mi sentivo bene nonostante il caldo

Mirko CELESTINO (ct Italia)

Non cerchiamo scuse, è stata una brutta gara. Devo dire che questi non sono i nostri veri valori. Contiamo su atleti che solitamente entrano nella top 10 di Coppa del Mondo. Sapevamo che per una medaglia era molto dura, ma speravamo in qualcosa di meglio oggi. Difficile pensare ad un risultato peggiore. Siamo partiti bene con Kerschbaumer che ha tenuto bene, ma è durato un giro e mezzo, mentre Nadir Colledani è stato fermato dalla regola dell’80% per evitare il doppiaggio. È un vero peccato aver fornito una prestazione di questo genere proprio alle Olimpiadi. Ci siamo preparati a lungo e con impegno. Ora tocca a Eva Lechner, che è una ragazza di esperienza che nelle prove importanti sa farsi valere. Sembra che il meteo possa cambiare, per noi potrebbe anche essere un vantaggio

Luca BRAIDOT

Ho tenuto duro finché sono saltato, volevo onorare l’Olimpiade. Sono deluso, è innegabile

Gerhard KERSCHBAUMER

Evidentemente non è il mio anno, seppur io abbia provato a dare il massimo. Tenevo a questa prova, ma non è andata come sperato

Nadir COLLEDANI

Qualcosa non è andato a livello fisico. Avevo i brividi di freddo, eppure la temperatura esterna era alta. Peccato aver avuto una giornata no all’appuntamento clou

