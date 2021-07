Mountain Bike

Olimpiadi 2020, Mountain bike Tokyo - Miho Imai doppiata, lei cade in lacrime

OLIMPIADI - La prova di Mountain Bike può essere davvero difficile per alcuni, ecco che la giapponese Miho Imai viene doppiata e finisce la sua gara per la regola dell'80%. Lei cade a terra in lacrime: ci teneva a far bella figura, essendo "padrona di casa".

00:00:11, 2 ore fa