Mathieu van der Poel e Tom Pidcock che proveranno a fare il loro meglio anche in questa disciplina. Il 26 luglio è il grande giorno: chi si prenderà la medaglia d'oro? Le prove su strada di ciclismo sono andate in archivio dopo i successi di Richard Carapaz e Anna Kiesenhofer. Ma, prima della cronometro ( percorso e favoriti ), gli appassionati di ciclismo daranno sicuramente un occhio alla mountain bike, conche proveranno a fare il loro meglio anche in questa disciplina. Il 26 luglio è il grande giorno: chi si prenderà la medaglia d'oro?

CHI VINCE L'ORO A TOKYO? Nino Schurter Mathieu van der Poel Tom Pidcock Mathias Flückiger Jordan Sarrou Victor Koretzky Ondrej Cink Luca Braidot

Il percorso

Il percorso dell'Izu MTB Course è stato creato nel 2010, ma è stato ristrutturato e ampliato nel 2019 proprio in funzione delle Olimpiadi. L'intero tracciato misurava 2500 metri, ora ne misura 4100 con un dislivello di 150 metri. Ci sono otto ostacoli artificiali nel tracciato, con nomi legati alle attrazioni turistiche del Paese: Amagi Pass, Joren, Odoriko Trail, Wasabi, Izu Peninsula, Chopsticks, Sakura Drop e Karesansui. A detta di molti, è il tracciato più duro visto in una prova olimpica per quanto riguarda la MTB (dal 1996). Niente a che vedere rispetto a quanto affrontato nel 2016 a Rio dove c'era sì una vera e propria salita, ma non c'era un percorso così ondulato e duro. Si partirà con il criterio della mass start per un totale di 1,3 km, poi ci saranno da completare 7 giri da 3,85 km per una lunghezza complessiva di 28,25 km. L'intero percorso verrà completato tra i 45 minuti e l'ora un quarto, tutto dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche. Occhio alla regola dell'80%.

Che cos'è la regola dell'80%?

Sia nella mass start che nei giri successivi, ogni mountain biker dovrà mantenere un alto standard di competizione anche nel caso non riesca a tenere il passo dei migliori. Ci sarà una sorta di tempo massimo che tutti i corridori dovranno rispettare, in ciascun giro. Nel caso in cui un atleta dovesse superare dell'80% il tempo del leader nel giro appena completato, infatti, verrebbe estromesso dalla corsa. Una sorta di regola del tempo massimo che vediamo anche nel ciclismo su strada.

Dove vedere la gara in TV

La prova di MTB Cross country di Tokyo sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport Player in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player nella mattinata del 26 luglio (a partire dalle 7.55), con il commento di Andrea Campagna e Ilenia Lazzaro.

La startlist completa e le file di partenza

Prima Fila

1 Nino SCHURTER SUI;

2 Mathias FLÜCKIGER SUI;

3 Henrique AVANCINI BRA;

4 Jordan SARROU FRA;

5 Ondrej CINK CZE;

6 Gerhard KERSCHBAUMER ITA;

7 Victor KORETZKY FRA;

8 Milan VADER NED;

Seconda Fila

9 Mathieu VAN DER POEL NED;

10 Alan HATHERLY RSA;

11 Vlad DASCALU ROU;

12 Luca BRAIDOT ITA;

13 Anton COOPER NZL;

14 David VALERO SERRANO ESP;

15 Maximilian BRANDL GER;

16 Nadir COLLEDANI ITA;

Terza Fila

17 Filippo COLOMBO SUI;

18 Sebastian Fini CARSTENSEN DEN;

19 Bartlomiej WAWAK POL;

20 Christopher BLEVINS USA;

21 Anton SINTSOV RUS;

22 Manuel FUMIC GER;

23 Jose Gerardo ULLOA AREVALO MEX;

24 Jens SCHUERMANS BEL;

Quarta Fila

25 Jofre CULLELL ESTAPE ESP;

26 Daniel McCONNELL AUS;

27 Peter DISERA CAN;

28 Erik HAEGSTAD NOR;

29 Thomas PIDCOCK GBR;

30 Martin VIDAURRE KOSSMANN CHI;

31 Maximilian FOIDL AUT;

32 Kohei YAMAMOTO JPN;

Quinta Fila

33 Luiz Henrique COCUZZI BRA;

34 Periklis ILIAS GRE;

35 Andras PARTI HUN;

36 Shlomi HAIMY ISR;

37 Alex MILLER NAM;

38 Peng ZHANG CHN;

Le file di partenza vengono dettate dal ranking di ciascun corridore, in base ai risultati ottenuti negli anni 2016-2020.

I favoriti

È il giorno della sfida tra Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, anche se non dobbiamo dimenticarci di un certo Nino Schurter, il campione olimpico in carica. Se è vero che in queste ultime due stagioni non ha particolarmente brillato, non come prima sicuramente, resta pur sempre il mountain biker con più successi. 16 titoli mondiali vinti, 8 in singolare, 7 Coppe del mondo vinte e tre medaglie olimpiche conquistate. Fu bronzo a Pechino 2008, argento a Londra 2012 e oro a Rio 2016. Ecco che il favorito resta lo svizzero che ha incentrato tutta la stagione solo e soltanto per questo obiettivo specifico, cosa che potrebbe essere determinante nei confronti di van der Poel e Pidcock che si sono dedicati anche ad “altro”.

Mathieu van der Poel e Tom Pidcock. I due si sono sfidati in questa stagione, su ciclocross, su strada e anche in mountain bike. E il britannico dava l'impressione di andare anche meglio rispetto all'olandese nelle poche corse disputate con una MTB, ma la frattura alla clavicola (non scomposta) ha fermato un po' il corridore della Ineos Grenadiers. C'è da capire, infatti, le reali condizioni di Pidcock e se ha recuperato pienamente da quell'infortunio. Van der Poel, invece, sembra essere abbastanza in palla, dopo un Tour de France che lo ha visto protagonista. Ha vinto in seconda fila, Pidcock in quarta nella mass start. Non che sia decisivo ai fini del risultato, ma entrambi saranno obbligati ad una grandissima partenza per non perdere troppo dai rivali per le medaglie. Parlando di svizzeri, tra i 'papabili' per l'oro, ci mettiamo anche Flückiger. È stato di gran lunga il miglior mountain biker di questo 2021. Si può giocare la vittoria finale? Abbiamo, appunto,. I due si sono sfidati in questa stagione, su ciclocross, su strada e anche in mountain bike. E il britannico dava l'impressione di andare anche meglio rispetto all'olandese nelle poche corse disputate con una MTB, maha fermato un po' il corridore della Ineos Grenadiers. C'è da capire, infatti, le reali condizioni di Pidcock e se ha recuperato pienamente da quell'infortunio. Van der Poel, invece, sembra essere abbastanza in palla, dopo un Tour de France che lo ha visto protagonista. Ha vinto la tappa del Mûr-de-Bretagne , ha preso la maglia gialla che ha difeso da Pogacar fino alle Alpi e ha anche regalato un successo al compagno di squadra Merlier . Due piccole annotazioni da fare, però, van der Poel partirà, Pidcock in. Non che sia decisivo ai fini del risultato, ma entrambi saranno obbligati ad una grandissima partenza per non perdere troppo dai rivali per le medaglie. Parlando di svizzeri, tra i 'papabili' per l'oro, ci mettiamo anche. È stato di gran lunga il miglior mountain biker di questo 2021. Si può giocare la vittoria finale?

Tom Pidcock - Mountainbike Credit Foto Getty Images

Un gradino più sotto ci mettiamo Jordan Sarrou. Non perché non crediamo nel campione del mondo in carica di mountain bike, ma perché il francese è caduto pochi giorni fa in allenamento, rimediando qualche contusione. Nulla di grave per il classe '94, ma la botta si farà comunque sentire durante la prova di Tokyo. Diciamo che la rifinitura verso la prova di cross country non è partita sotto i migliori auspici. Non mancano poi gli outsider come Cink, Avancini, Hatherly ma anche Koretzky e Luca Braidot che si piazzarono sul podio (alle spalle di Schurter) nel test event che si è disputato nel 2019 proprio qui a Tokyo.

Schurter *****

Pidcock, van der Poel, Flückiger ****

Sarrou, Koretzky, Cink ***

Avancini, Braidot, Hatherly **

Brandl, Vader, Dascalu, Colledani *

Approfondimenti e dichiarazioni

Informazioni utili

