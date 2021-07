Mountain Bike

Olimpiadi, Moutain Bike, Tokyo 2020 - "UN UOMO SOLO AL COMANDO": PIDCOCK È ORO NELLA MTB

OLIMPIADI - Schurter? van der Poel? No, a vincere l'oro olimpico nella Mountain Bike è Tom Pidcock che in stagione, dopo aver vinto a ciclocross e su strada, conquista anche la più importante delle corse in MTB. L'inglese arriva davanti a Flückiger (Svizzera) e David Valero Serrano (Spagna), giù dal podio Schurter, ritirato van der Poel.

