Ha il tempo di prendere la bandiera britannica ed esultare sul rettilineo finale, Thomas Pidcock. Gli avversari sono lontani e lui può godersi l'oro olimpico nella mountain bike dopo una prova di forza impressionante sul selettivo circuito giapponese. Dalla partenza in quarta fila alla progressione per eliminare l'ultimo ostacolo, quel Mathias Fleuckiger che gli rimane a lungo in scia e che chiude secondo, d'argento, staccato di 20 secondi. Bronzo allo spagnolo David Valero Serrano, spettacolare nelle ultime tornate.

"UN UOMO SOLO AL COMANDO": PIDCOCK È ORO NELLA MTB

L'ordine d'arrivo

Tokyo 2020 La mountain bike a Tokyo 2020: percorso, qualificati, calendario 14/06/2021 A 11:58

1. T. PIDCOCK Gran Bretagna 1h25'14'' 2. M. FLUECKIGER Svizzera +20'' 3. D. VALERO SERRANO Spagna +34'' 4. N. SCHURTER Svizzera +42'' 5. V. KORETZKY Francia +46'' 6. A. COOPER Nuova Zelanda st 7. V. DASCALU Romania +49'' 8. A. HATHERLY Sudafrica +1'19'' 9. J. SARROU Francia +1'36'' 10. M. VADER Paesi Bassi +2'07''

Nessuna gloria, invece, per Mathieu van der Poel. L'uomo più atteso insieme al vincitore, costretto ad inseguire dopo una rocambolesca e rovinosa caduta che lo porta ad alzare bandiera bianca a due giri dal termine. Peccato, anche se il fenomeno olandese, finchè è stato in gara, non sembrava vivere uno dei suoi giorni migliori, complice anche le poche gare disputate negli ultimi due anni. Al quarto posto chiude un altro svizzero, Nino Schurter, sempre al vertice in questo appuntamento: era l'ultimo campione, ma anche argento a Londra 2012 e bronzo a Pechino 2008. Male l'Italia: Gerhard Kerschbaumer, e Luca Braidot navigano in piena top 10 nella prima parte di gara, poi cedono e chiudono rispettivamente 20esimo e 25esimo. Ancora più indietro Nadir Colledani, 34esimo.

VAN DER POEL, CADUTA PAZZESCA! L'OLANDESE RIPARTE MA POI SI RITIRA

Van der Poel sfinito: il momento in cui si ritira dalla prova olimpica

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Mountain Bike

Tokyo 2020 Van der Poel sfinito: il momento in cui si ritira dalla prova olimpica UN' ORA FA