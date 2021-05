Le Olimpiadi di Tokyo 2020 vedono altri quattro italiani ai nastri di partenza. È la Mountain Bike che regala questi nuovi pass per il Giappone, grazie all’ufficializzazione dei ranking internazionali da parte dell’UCI. Tre uomini e una donna conquistano così il biglietto aereo per il Sol Levante. Fra le ragazze la beneficiaria è Eva Lechner, quarta assoluta nel ranking individuale: in campo femminile la squadra azzurra è al nono posto, il che significa un solo pass per i prossimi Giochi.

Tra gli uomini invece si sorride grazie al secondo posto assoluto occupato alle spalle della Svizzera, che consegna immediatamente tre slot ai nostri portacolori. Il migliore è Luca Braidot, quattordicesimo assoluto nel ranking, seguito da Gerhard Kerschbaumer, diciassettesimo, e Nadir Colledani, quarantesimo. Cresce così la pattuglia azzurra in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo: la spedizione comprenderà 287 qualificati, 149 uomini e 138 donne, in 25 differenti discipline e 64 pass individuali.

