Dopo le sfavillanti giornate nella piscina del Foro Italico , l'Italia comincia nel migliore dei modi anche le gare in acque libere agli. Nella prima gara in programma,, arriva una spettacolare doppietta: oro ae argento a. Troppo forte la coppia azzurra per la concorrenza, con Greg a tirare il collo al gruppo fin dal primo dei tre giri in programma nel mare agitato di Ostia e Mimmo unico atleta in grado di impensierirlo davvero fino al tocco finale. Terzo posto per il francese Logan Fontaine, che brucia il connazionale Marc-Antoine Olivier. Ottavo posto per Marcello Guidi.