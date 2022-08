Due medaglie in pochi minuti per l'Italia agli Dopo l'esaltante oro di Domenico Acerenza nella gara maschile, èa sorridere nella, chiudendo al secondo posto in 2h01’15″2 le sue fatiche nell'agitato mare di Ostia. La 25enne toscana si gioca le sue carte con coraggio e approccia in testa l'ultima fase di gara, provando a mettere alla frusta le avversarie. L'unica che riesce a superarla, proprio in vista del cono d'arrivo, è la tedesca(2h01’13″4), già argento su questa distanza agli scorsi Mondiali di Budapest.