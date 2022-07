Un assaggio di quel che accadrà nel contesto a Cinque Cerchi. A Parigi si è tenuta stamane la tappa delle World Series di nuoto di fondo e, nel Parc de la Villete, il Canal de l’Ourc è stato teatro di un altro trionfo di Gregorio Paltrinieri . L’azzurro, reduce dagli eccezionali Mondiali di Budapest dove ha vinto gli ori nei 1500 stile libero in vasca e della 10 km nelle acque libere , ha voluto manifestare un altro chiaro segnale di vitalità nella sede che sarà olimpica tra due anni e in preparazione agli Europei 2022 di Roma. Greg, con la solita progressione nell’ultimo giro, si è andato a prendere questa 10 km parigina con il crono di 1:51:37.85 a precedere di 1.13 l’ungherese Kristóf Rasovszky e di 4.10 l’australiano Nicholas Sloman. A completare la top-5 troviamo l’altro magiaro David Betlehem a 5.10 e l’azzurro Andrea Manzi a 5.83. In chiave italiana, Matteo Furlan ha concluso ottavo a 10.86, mentre il campione del mondo della 25 km Dario Verani a Lupa Lake ha terminato 11° a 12.45. Davide Marchello è giunto 37° a 2:06.87.

Ginevra Taddeucci terza nella prova femminile

Nella prova femminile grande prestazione di Ginevra Taddeucci. La toscana si è prodotta in una gara d’attacco nell’ultima tornata, inseguita dalla brasiliana Ana Marcela Cunha e l’olandese Sharon van Rouwendaal. L’arrivo allo sprint delle tre ha sorriso all’esperta Cunha che ha preceduto la campionessa del mondo a Budapest di 2.06 e una splendida Taddeucci a 2.28, che forse negli ultimi 50 metri ha un po’ peccato di inesperienza al cospetto di due nuotatrice decisamente scafate in arrivi serrati. Una grande giornata per i colori azzurri confermata dal sesto posto di Barbara Pozzobon a 6.75, mentre Martina De Memme ha concluso 15ma a 28.94. Giulia Gabbrielleschi, medagliata nella 5 km mondiale, non ha terminato la sua prova.

