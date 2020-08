Dal nostro partner OAsport.it

Pokerissimo Greg! Gregorio Paltrinieri completa la lista dei titoli italiani aggiudicandosi, dopo gli 800 e i 1500 in piscina e la 10 km e la 2.5 km in acque libere, anche la 5 km di fondo, vinta oggi a modo suo, per distacco, dominando gli avversari.

E' Gregorio Paltrinieri, nuovo anche e soprattutto nelle acque libere, che morde il freno, che trova il momento giusto per alzare il ritmo che spezza le reni ai rivali e che tiene alta la velocità di crociera fino all'ultimo centimetro di gara, anche quello visto a Marina di Grosseto, dopo le prove spettacolari del Settecolli e di Piombino, dove ha incassato la sconfitta indolore contro il francese Olivier nella volata dei 2.5 km.

Nell’ultima gara del programma degli Assoluti, a cui, bisogna dirlo, non ha preso parte il francese Olivier, l’avversario più titolato e agguerrito dei presenti in Toscana, Paltrinieri ha fatto la selezione a 1200 metri dal traguardo, un po’ come era successo nelle due gare precedenti, e ha fatto andatura in solitaria nell’ultimo km, distanziando di quasi 34 secondi, con il crono di 57’46″0, Mario Sanzullo, argento sul traguardo di Marina di Grosseto, che ha vinto la volata con Dario Verani, terzo a quasi due secondi. Nella top ten Andrea Manzi, quarto, poi Alessio Occhipinti, Marcello Guidi, il francese Axel Reymond, lo spagnolo Garcia, Emanuele Russo e Davide Marchello.

Un successo che dunque porta a cinque i titoli italiani conquistati dal campione di Carpi, che esce dalle due settimane centrali di questa strana estate da trionfatore assoluto. Un’iniezione di entusiasmo che ci voleva per Paltrinieri dopo il cambio di allenatore che aveva sollevato non poche polemiche nell’ambiente natatorio azzurro. Ora potrà lavorare con grande serenità in vista dei prossimi appuntamenti targati 2021.

