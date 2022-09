in occasione dei prossimi Campionati Mondiali di Fukuoka 2023. La FINA ha infatti annunciato l’abolizione della “ Brutta notizia per il nuoto di fondo, che non vedrà più lo svolgimento della 25 km . La FINA ha infatti annunciato l’abolizione della “ Maratona delle Acque ” per la rassegna iridata nipponica in programma a fine luglio 2023.

I motivi di questa decisione, stando al comunicato della federazione internazionale, sarebbero legati principalmente alla riduzione del numero di iscritti su questa distanza negli ultimi due Campionati del Mondo (2019 e 2022) e ai costi di gestione da parte degli organizzatori.

Il comunicato della FINA non fa riferimento ad altre manifestazioni, quindi al momento le 25 km sono confermate nel programma delle rassegne continentali e – di conseguenza – dei prossimi Campionati Europei. Agli Europei, inoltre, si era verificato quel controverso caso di cancellazione per via del mare mosso nelle acque di Ostia, procedura che aveva scatenato non poche polemiche.

L’ultimo campione del mondo sulla distanza più lunga delle acque libere è stato l’azzurro Dario Verani, che lo scorso giugno aveva bruciato in volata il francese Axel Reymond a Budapest. In campo femminile si interromperà invece il dominio della brasiliana Ana Marcela Cunha, vincitrice delle ultime quattro 25 km iridate.

