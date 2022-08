questa l’Italfondo che ha concluso la rassegna europea delle acque libere nel mare tempestoso di Ostia con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo. L’ultimo oro è arrivato dalla staffetta mista dove Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e hanno fatto la voce grossa. Bruni che ha risposto all’appello, sostituendo una Giulia Gabbrielleschi piuttosto provata. La Nazionale italiana che cavalca l’onda del successo. ÈL’ultimo oro è arrivato dalla staffetta mista dove Domenico Acerenza hanno fatto la voce grossa. Bruni che ha risposto all’appello, sostituendo una Giulia Gabbrielleschi piuttosto provata.

E così la toscana, andando incontro alle onde con tutta sua determinazione, è riuscita a dare il cambio a Taddeucci davanti a tutte. Una nuotata leggera e aderente al mare increspato per Ginevra, argento oggi nella 10 km. Stupendo l’incedere della classe ’97 nostrana, in grado di crearsi un piccolo margine di vantaggio per Paltrinieri, opposto all’ungherese David Betlehem.

Onde sempre più alte per il carpigiano e il gradimento per tutto questo era pari a zero. Ha dovuto fare di necessità virtù il fuoriclasse azzurro, costretto a condividere il tutto con il magiaro, aggrappato letteralmente alle proprie caviglie. Nell’ultima frazione il grande confronto tra Acerenza e un certo Kristof Rasovszky, argento olimpico della 10 km a Tokyo e oro mondiale nel Team Event a Budapest. Ci ha provato il nuotatore ungherese a forzare il ritmo, scavalcando il lucano. Lucido però Mimmo a capire la situazione, lasciando sfogare il suo avversario e tenendo a tiro.

A circa 500 metri dalla fine il capolavoro: scelta di rotta perfetta e una gambata infinita hanno condotto il Bel Paese sul podio più alto con il tempo di 59:43.1 davanti all’Ungheria (59:53.9) e alla Francia (1:00:08.3) che con Logan Fontaine di carattere ha conquistato il bronzo.

