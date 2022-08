L’Italia ha vinto la staffetta mista agli Europei 2022 di nuoto di fondo. Gli azzurri si sono imposti nelle acque di Ostia, trionfando in una gara rimasta in dubbio fino all’ultimo minuto a causa del mare mosso che ha creato parecchi problemi a questa rassegna continentale. A fare la differenza è stato un sontuoso Domenico Acerenza, che in mattinata aveva trionfato nella 10 km (prova olimpica) e che nel pomeriggio si è prodigato in questo sforzo, esaltandosi in un’ultima frazione da brividi.

A fornire il proprio contributo è stato anche Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse carpigiano ha commentato la propria prestazione ai microfoni della Rai: "Siamo molto forti, fortissimi. Abbiamo vinto qualche volta, abbiamo perso altre, ma siamo sempre rimasti in zona medaglia. Oggi c’erano le condizioni giuste per vincere. Si chiude un Europeo che ci ha visto protagonisti in tutto, sono molto contento per la squadra: stiamo lavorando bene, il cammino per Parigi sta proseguendo da dio".

L'uomo del giorno si chiama Domenico Acerenza

"Sicuramente oggi mi si sono allineati un po' di astri. Abbiamo fatto tutti e quattro una staffetta bellissima: siamo sempre stati davanti. Ce l'abbiamo fatta a tornare in alto. A Budapest avevamo vinto agli Europei 2021 ottenendo "solo" il bronzo ai Mondiali 2022: qui ci siamo ripresi l'oro".

Ginevra Taddeucci molto contenta

"Ringrazio tutti per questa giornata incredibile. Come ha detto Domenico (Acerenza, ndr), oggi per noi si sono allineati gli astri.Sono contentissima, è stata un'opportunità incredibile quella datami dalla nazionale e dal mio gruppo sportivo. Sono felice di averla colta e di aver ottenuto due medaglie. Il merito di questa staffetta è da ridistribuire fra tutti. È bellissimo tornare a vincere dopo che ai Mondiali ci eravamo fermati al bronzo".

